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Φωτιά τώρα στην Ηλεία: Κινητοποίηθηκαν αεροσκάφη σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Βάρδα

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για φωτιά που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/6) σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλείας. 

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Φωτιά - Αεροπλάνο
Επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς | Eurokinissi/ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/6) σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλείας

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ,  και 3 αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

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