Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/6) σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλείας.



Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, και 3 αεροσκάφη.



Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 29, 2026