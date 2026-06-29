Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (29/6) σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλείας.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, και 3 αεροσκάφη.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
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