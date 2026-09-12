Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι του Σαββάτου (12/9) λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χειμαδιό Ηλείας.

Για την άμεση αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις: 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα, η 18η ομάδα πεζοπόρου τμήματος της ΕΜΟΔΕ, καθώς και 3 αεροσκάφη που πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χειμαδιό Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 3 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 12, 2026