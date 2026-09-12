Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι του Σαββάτου (12/9) λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χειμαδιό Ηλείας.
Για την άμεση αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις: 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα, η 18η ομάδα πεζοπόρου τμήματος της ΕΜΟΔΕ, καθώς και 3 αεροσκάφη που πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος.
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