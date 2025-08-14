Φωτιά τώρα στην Ηλεία: «Σηκώθηκαν» δύο αεροσκάφη για την κατάσβεση

Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στο Ξηροχώρι, στην Ηλεία έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, επίγειες και εναέριες δυνάμεις της οποίας επιχειρούν στο σημείο για την κατάσβεση.

Για τη φωτιά στην Ηλεία κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδαες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 αεροσκάφη της Υπηρεσίας, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ξηροχώρι Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 14, 2025