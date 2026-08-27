Μενού

Φωτιά τώρα στην Ιστιαία Ευβοίας: Επιχειρούν αεροσκάφη

Eκδηλώθηκε φωτιά τώρα στην περιοχή Κάτω Μονοκαρυά στην Ιστιαία Ευβοίας. Στο σημείο επιχειρεί η Πυροσβεστική ενώ παράλληλα, σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη.

Reader symbol
Newsroom
ελικόπτερο
Ελικόπτερο | ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Συναγερμός σήμανε ξανά το μεσημέρι της Τετάρτης (27/8) στην Πυροσβεστική, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά τώρα στην περιοχή Κάτω Μονοκαρυά στην Ιστιαία Ευβοίας.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ