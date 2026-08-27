Φωτιά τώρα στην Ιστιαία Ευβοίας: Επιχειρούν αεροσκάφη

Συναγερμός σήμανε ξανά το μεσημέρι της Τετάρτης (27/8) στην Πυροσβεστική, καθώς εκδηλώθηκε φωτιά τώρα στην περιοχή Κάτω Μονοκαρυά στην Ιστιαία Ευβοίας.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.
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