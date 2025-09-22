Μενού

Φωτιά τώρα στην Καλαμάτα: «Καίει» κοντά στην Εθνική Οδό

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση στην Καλαμάτα. Κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση και καλαμιές στην Καλαμάτα, νότια της περιοχής Ασπροπουλιά, χωρίς να συνιστά απειλή για οικιστικό κομμάτι, κινητοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας (22/9) δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά «καίει» κοντά στην Εθνική Οδό Καλαμάτας - Τρίπολης, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί επίγειες δυνάμεις για την κατάσβεσή της.

Συγκεκριμένα, έχουν κινητοποιηθεί 5 οχήματα με 15 πυροσβέστες, με την επιχείρηση κατάσβεσης στην Καλαμάτα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ όπως ειπώθηκε δεν υπάρχει κίνδυνος για οικισμό.

 

