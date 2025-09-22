Φωτιά τώρα στην Καλαμάτα: «Καίει» κοντά στην Εθνική Οδό

Φωτιά τώρα σε χαμηλή βλάστηση και καλαμιές στην Καλαμάτα, νότια της περιοχής Ασπροπουλιά, χωρίς να συνιστά απειλή για οικιστικό κομμάτι, κινητοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας (22/9) δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά «καίει» κοντά στην Εθνική Οδό Καλαμάτας - Τρίπολης, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί επίγειες δυνάμεις για την κατάσβεσή της.
Συγκεκριμένα, έχουν κινητοποιηθεί 5 οχήματα με 15 πυροσβέστες, με την επιχείρηση κατάσβεσης στην Καλαμάτα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ όπως ειπώθηκε δεν υπάρχει κίνδυνος για οικισμό.
