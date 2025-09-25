Φωτιά τώρα στο Αριοχώρι Καλαμάτας - Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή του Αριοχωρίου του Δήμου Καλαμάτας, όταν λίγο μετά τις 4 ξέσπασε φωτιά σε καλαμιώνες.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 5 οχήματα και 12 πυροσβέστες, ενώ στο σημείο σπεύδουν και οχήματα της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και εθελοντές, προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση, με στόχο να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά και να αποτραπεί η επέκτασή της.
