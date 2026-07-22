Φωτιά τώρα καίει ανεξέλεγκτη στην περιοχή της Καλλιγάτας στην Κεφαλονιά, με μήνυμα SMS από το 112 να στέλνεται στους περιοίκους, για ετοιμότητα.
«Πυρκαγιά στην περιοχή Καλλιγάτα της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.
Την ίδια στιγμή η Πυροσβεστική ενημερώνει πως για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 4 αεροοσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλλιγάτα Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 16 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 22, 2026
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