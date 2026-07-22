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Φωτιά τώρα στην Καλλιγάτα Κεφαλονιάς: Μήνυμα του 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα

Φωτιά καίει ανεξέλεγκτη στην περιοχή της Καλλιγάτας στην Κεφαλονιά, με μήνυμα SMS από το 112 να στέλνεται στους περιοίκους, για ετοιμότητα.

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Ελικόπτερο σε φωτιά
Επιχείρηση κατάσβεσης από ελικόπτερο | Eurokinissi
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Φωτιά τώρα καίει ανεξέλεγκτη στην περιοχή της Καλλιγάτας στην Κεφαλονιά, με μήνυμα SMS από το 112 να στέλνεται στους περιοίκους, για ετοιμότητα.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Καλλιγάτα της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Την ίδια στιγμή η Πυροσβεστική ενημερώνει πως για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 4 αεροοσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες ΟΤΑ.

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