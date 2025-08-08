Φωτιά τώρα στην Κεφαλονιά: Ήχησε το 112 - Στη μάχη 6 εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καραβάδος Κεφαλονιάς.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 28 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρες ομάδες της 16ης ΕΜΟΔΕ, επτά οχήματα, εθελοντές, καθώς και εναέρια μέσα: τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στην προσπάθεια συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.

Εστάλη μήνυμα του 112 το οποίο προειδοποιεί τους κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Καραβάδος, Δοριζάτα και Κεραμείες να απομακρυνθούν προς το Αργοστόλι.