Μενού

Φωτιά τώρα στην Κερατέα: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ξέσπασε φωτιά στην Περιοχή της Κερατέας, ανάμεσα στο Ζαπάνι και το Αυρόκαστρο. Οι πρώτες πληροφορίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Reader symbol
Newsroom
Κινητοποίηση Πυροσβεστικής σε φωτιά
Κινητοποίηση Πυροσβεστικής για κατάσβεση φωτιάς | EUROKINISSI / ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Δύσκολη μέρα είναι η σημερινή για την Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς σήμανε ξανά συναγερμός για φωτιά, αυτή τη φορά στην περιοχή της Κερατέας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 22:00 ανάμεσα στο Ζαπάνι Κερατέας και στο Αυρόκαστρο κοντά στη Λεωφόρο Λαυρίου, καίγοντας χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 61 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 25 οχήματα.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ