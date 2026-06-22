Δύσκολη μέρα είναι η σημερινή για την Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς σήμανε ξανά συναγερμός για φωτιά, αυτή τη φορά στην περιοχή της Κερατέας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 22:00 ανάμεσα στο Ζαπάνι Κερατέας και στο Αυρόκαστρο κοντά στη Λεωφόρο Λαυρίου, καίγοντας χαμηλή βλάστηση.
Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 61 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 25 οχήματα.
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