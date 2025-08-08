Φωτιά τώρα στην Κερατέα: Πιθανή αιτία το βραχυκύκλωμα σε κολώνα της ΔΕΗ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην Κερατέα, με την πυροσβεστική να δίνει μεγάλη μάχη για την κατάσβεση των μετώπων. Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση, στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού έχουν ισχυρά στοιχεία ότι η φωτιά ξέσπασε από βραχυκύκλωμα σε κολώνα ηλεκτροδότησης.

Με βάση τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ κομμένο καλώδιο πυροδότησε την καύσιμη ύλη, υπάρχουν μάρτυρες που δίνουν κατάθεση, αλλά και σημαντικό βίντεο που κατέγραψε την εκδήλωση της πυρκαγιάς σε απόσταση 500 μέτρων από την πλινθόκτιστη κατοικία στο Τογάνι όπου βρήκε τραγικό θάνατο ο ηλικιωμένος.

Κερατέα: Μαζική επιχείρηση για απομάκρυνση κατοίκων

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκονται παράλληλα αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή όπου είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά, στην Κερατέα, όπου μέχρι στιγμής έχουν επέμβει για την απομάκρυνση δεκάδων πολιτών, οι οποίοι αρνούνταν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, συνολικά στην περιοχή επιχειρούν περίπου 130 αστυνομικοί, συγκεκριμένα 16 ομάδες ΔΙΑΣ, 13 περιπολικά της ΑΔ, 8 οχήματα της Ασφάλειας, 3 της ΟΠΚΕ και 7 οχήματα της τροχαίας.