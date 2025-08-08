Φωτιά τώρα στην Κερατέα: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην Κερατέα Αττικής, με σχεδόν 200 πυροσβέστες και εθελοντές να έχουν ριχτεί στη μάχη με τις φλόγες.

Μάλιστα, εντοπίστηκε ένας νεκρός από τη φωτιά με τις πληροφορίες να θέλουν τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν στην περιοχή, να εντόπισαν τη σορό του ηλικιωμένου εντός της κατοικίας του, που είχε καταναλωθεί πλήρως από τις φλόγες.

Δεδομένου του μεγάλου μετώπου, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στην περιοχή της Κερατέας και του Σαρωνικού με την Tροχαία να κάνει συνεχή ενημέρωση.

Φωτιά στην Κερατέα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν λόγω της μεγάλης φωτιάς είναι οι εξής:

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Κερατέας Αναβύσσου

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Λαυρίου από το ύψος της οδού Βρυόλων έως το ύψος της Λεωφόρου Καραμανλή στην περιοχή της Αναβύσσου

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Πλάκας στον οικισμό Τογάνι.

Διακοπή κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Αναβύσσου από το ύψος της συμβολής της με την επαρχιακή Αναβύσσου στον οικισμό της Φρέζας (τα οχήματα θα κινούνται μόνο προς Λαγονήσι)

Επιπρόσθετα, διενεργούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Φωκαία και τους οικισμούς, Χάρβαλο, Δημολάκι, Συντερίνα, Μαλιαστέκα, Άπασμα, Θυμάρι, Τριανταφυλλιά, Λεγρενά, Χάρακας και Φέριζα.

Φωτιά στην Κερατέα: Στη «γραμμή πυρός» πολλαπλοί οικισμοί

Για τη φωτιά που έχει πάρει επικίνδυνες διαστάσεις, ήχησε και μήνυμα του 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους πολλαπλών περιοχών να εκκενώσουν προς Ανάβυσσο, για να μη βρεθούν στο πέρασμα της πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, έχουν σταλεί προειδοποιητικά μηνύματα σε κατοίκους της Δροσιάς, του Χάρβαλου, της Μαλιαστέκας, του Αγιάσματος και του Δημολακίου, καλώντας τους να εκκενώσουν προς Ανάβυσσο.

Αργότερα, με τη φωτιά να επεκτείνεται, στάλθηκαν καλέσματα εκκένωσης και στους κατοίκους του Σαρωνικού, του Λαυρίου και της Παλαιάς Φώκαιας.

Την απελπιστική κατάσταση περιέγραψε στο ΣΚΑΙ ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, αναφέροντας πως λόγω της φωτιάς χρειάστηκε η εκκένωση ακόμα και γηροκομείου, του οποίου οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούν να απομακρυνθούν μόνοι.

«Μας έχουν πνίξει οι καπνοί, η φωτιά έχει μπει στον οικισμό της Παλαιάς Φώκαιας. Αρκετά κοντά στον Σαρωνικό, είναι απελπιστική η κατάσταση, δεν πετά αεροπλάνο, είναι πολύ ισχυροί οι άνεμοι. ό,τι γίνεται, γίνεται από τις επίγειες δυνάμεις», συμπλήρωσε.

Κερατέα: 7 χιλιόμετρα το μέτωπο - Πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, μίλησε στην ΕΡΤ για την εξέλιξη την πυρκαγιάς, τονίζοντας πως το πύρινο μέτωπο εκτείνεται πάνω από 7 χιλιόμετρα, καθιστώντας την κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως η φωτιά ξεκίνησε από το Δημολάκι, κατέβηκε από το βουνό, πήγε στον οικισμό Μαλιαστέκα και Αγίασμα και τώρα είναι στη Συντερίνα.

Την ίδια ώρα γίνονται εκκενώσεις προς το Λαύριο, σε όλους τους κατοίκους των συγκεκριμένων οικισμών, καθώς η φωτιά προχωράει με γρήγορους ρυθμούς.

Η φωτιά πλέον κινείται νοτιοανατολικά, καθώς έχει περάσει από την άλλη πλευρά και πηγαίνει να βγει στο δρόμο Αναβύσσου – Λαυρίου. Ο φόβος είναι να μην πλησιάσει στο πυκνό δάσος του δρυμού.