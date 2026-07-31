Φωτιά τώρα στην Κερατέα: Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα

Εκδηλώθηκε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση το απόγευμα της Παρασκευής (31/7) στην Κερατέα προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Για την κατάσβεση επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 18 οχήματα, ένα πεζοπόρο και δύο ελικόπτερα.
Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Λαυρεωτικής.
Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για τηνδιερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής
- Μίνα Καραμήτρου: Αποχαιρέτησε το OPEN - Οι ατάκες του Στραβελάκη για τη συνεργασία τους
- Τι προκαλεί τρόμο για τα ΑΙ γυαλιά του Άδωνι Γεωργιάδη
- Νάντια Μπουλέ: Περικυκλωμένη από ψάρια - «Δεν πιστεύω να ήταν λαγοκέφαλοι;» τη ρώτησαν
- Oι millennials παίρνουν αποστάσεις από τους γονείς τους και υπάρχει λόγος
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.