Φωτιά τώρα στην Κερατέα: Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Εκδηλώθηκε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση το απόγευμα της Παρασκευής (31/7) στην Κερατέα προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 18 οχήματα, ένα πεζοπόρο και δύο ελικόπτερα.

Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες του Δήμου Λαυρεωτικής.

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τηνδιερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ 18 οχήματα, εθελοντές και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026