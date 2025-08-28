Φωτιά τώρα εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Ήφαιστος, στην Κομοτηνή, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Για την κατάσβεση της φωτιάς έσπευσαν και επιχειρούν 38 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη.
Λίγο αργότερα ήχησε το 112 στη φωτιά στην Κομοτηνή, καλώντας τους κατοίκους οικισμού να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει:
«Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παρατηρητής Κομοτηνής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης!! Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
