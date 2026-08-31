Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα και 2 ελικόπτερα της πυροσβεστικής.
- Τέλος εποχής: Τελευταία ημέρα για το Notos στην Αιόλου και Σταδίου - Γιατί μπαίνει «λουκέτο»
- «Αρπάχτηκαν» Παπακωστοπούλου - Κυρανάκης για τα τρένα: «Τα παιδιά μας είναι ασφαλή;» - «Άκουσα να λέτε χοντράδες»
- Δίδυμοι Πύργοι: Καρκίνος, ο αργός θάνατος που σκοτώνει τους επιζώντες της επίθεσης
- Το βίντεο της ντροπής: Την κούρεψαν γουλί σε μπαρ της Ταϊλάνδης για έναν απλήρωτο λογαριασμό
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.