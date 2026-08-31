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Φωτιά τώρα στην Κόνιτσα: Επιχειρούν ελικόπτερα

Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Τραπεζίτσα  Κόνιτσας προκαλώντας κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

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Ελικόπτερο σε κατάσβεση φωτιάς
Ελικόπτερο σε κατάσβεση φωτιάς | Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα και 2 ελικόπτερα της πυροσβεστικής.

 

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