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Φωτιά τώρα στην Κορινθία - Ήχησε το 112 στην Κυρά Βρύση Ισθμίας

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε στην Κορινθία, με την Πολιτική Προστασία να εκδίδει επείγουσα προειδοποίηση.

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Φωτιά στην Κορινθία
Φωτιά στην Κορινθία | korinthostv.gr
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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο, στην Κυρά Βρύση Ισθμίας, με την Πυροσβεστική να σπεύδει στο σημείο.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, ήχησε το 112, ζήτώντας από τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

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