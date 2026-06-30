Φωτιά τώρα στην Κορινθία - Ήχησε το 112 στην Κυρά Βρύση Ισθμίας

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο, στην Κυρά Βρύση Ισθμίας, με την Πυροσβεστική να σπεύδει στο σημείο.
Σύμφωνα με το korinthostv.gr, ήχησε το 112, ζήτώντας από τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
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