Φωτιά τώρα στην Κρήτη: Διπλή «μάχη» της Πυροσβεστικής σε Ρέθυμνο, Σητεία

Φωτιά τώρα στην Κρήτη, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να δίνει «μάχη» σε δύο πύρινα μέτωπα σε περιοχές του Ρεθύμνου και της Σητείας, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μια περίπτωση αφορά φωτιά που μαίνεται στην περιοχή Δρίμισκος, στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνης. Οι φλόγες που ξέσπασαν κάτω από άγνωστες για την ώρα συνθήκες καίνε χορτολιβαδική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν δέκα οχήματα με το αντίστοιχο προσωπικό.

Την ίδια ώρα, μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεση πυρκαγιάς βρίσκεται και στο Χανδρά Σητείας. Εννέα οχήματα μαζί με ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, μάχονται για να «πιάσουν» τις φλόγες, πριν ξεφύγουν και γίνουν πιο επικίνδυνες. Και σε αυτή την περίπτωση, η φωτιά καίει χορτολιβαδική έκταση.

Με πληροφορίες από cretalive.gr