Φωτιά εκδηλώθηκε στην οδό Λιοσίων προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν σπεύσει 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα και η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε σε κολώνα ρεύματος.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το Orange Press Agency, σημειώθηκε σε μετασχηματιστή που βρίσκεται στην πλευρά των γραμμών, κοντά στη συμβολή της Λιοσίων με την Στρατηγού Καλλάρη. Προκειμένου να επιχειρήσουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η κατάσβεση, ο ΔΕΔΔΗΕ διέκοψε άμεσα την ηλεκτροδότηση στο σημείο.

​Λόγω της φωτιάς και της επιχείρησης των αρχών, η Τροχαία προχώρησε σε εκτροπές της κυκλοφορίας στους γύρω δρόμους. Συγκεκριμένα, οι εκτροπές των οχημάτων διενεργούνται στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Στρατηγού Καλλάρη, καθώς και στη διασταύρωση της Λιοσίων με την Κουρτίδου.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency: