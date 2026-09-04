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Φωτιά τώρα στην Μάνδρα Αττικής: Συναγερμός στην πυροσβεστική - Μήνυμα από το 112

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει ξερά χόρτα και απορρίματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάνδρα - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

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Φωτιά - ελικόπτερο
Ελικόπτερο σε κατάσβεση | Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (4/9) στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάνδρα Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει ξερά χόρτα και απορρίματα. 

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 30 πυροσβέστες, με μια  ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Παράλληλα εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Επιπρόσθετα λόγω της πυρκαγιάς η αστυνομία προχώρησε στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Ειδικότερα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί της εισόδου στον οικισμό Ξηροπήγαδο από το ύψος της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου.

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