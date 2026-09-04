Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής (4/9) στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάνδρα Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει ξερά χόρτα και απορρίματα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 30 πυροσβέστες, με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Παράλληλα εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ξηροπήγαδο στην Μάνδρα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2026

Επιπρόσθετα λόγω της πυρκαγιάς η αστυνομία προχώρησε στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Ειδικότερα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί της εισόδου στον οικισμό Ξηροπήγαδο από το ύψος της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου.