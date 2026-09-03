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Φωτιά τώρα στο Σουφλί: Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Φωτιά ξέσπασε στο Σουφλί σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

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Φωτιά - ελικόπτερο
Ελικόπτερο σε κατάσβεση | Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ψηλός Στάλος Σουφλίου, στον Έβρο, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

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