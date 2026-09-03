Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ψηλός Στάλος Σουφλίου, στον Έβρο, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 1 ελικόπτερο.
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