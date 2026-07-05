Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (5/7) στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, στην Οινόη Αττικής.
Συγκεκριμένα, στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 122 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην περιοχή επιχειρεί και drone της ομάδας Ίκαρος.
Σύμφωνα με το ΣΚΑΙ, τα πύρινα μέτωπα μαίνονται σε κοντινή απόσταση από σπίτια, θέτοντας σε συναγερμό τους κατοίκους. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρότατες επίγειες και εναέριες δυνάμεις για να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί στον οικιστικό ιστό.
- Πώς θα κινηθεί το τοξικό νέφος από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Στον εισαγγελέα ο 76χρονος οδηγός του ΙΧ
- Μύκονος: Μοντέλο του Playboy βγήκε στην παραλία και άρχισε να «κατασπαράζει» ωμά ψάρια
- Όταν η Αθήνα είχε αεροδρόμιο, ζωολογικό κήπο και λίμνη στο Φάληρο
- O πρώτος καταραμένος ροκ σταρ στην Ελλάδα ήταν ρεμπέτης
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.