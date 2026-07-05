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Φωτιά τώρα στην Οινόη Αττικής: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Οινόη από μεγάλη δασική φωτιά κοντά σε σπίτια. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν σε γη και αέρα.

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φωτιά Οινόη
Φωτιά στην Οινόη | Forecast Weather Greece / Facebook
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (5/7) στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, στην Οινόη Αττικής.

Συγκεκριμένα, στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 122 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην περιοχή επιχειρεί και drone της ομάδας Ίκαρος.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΙ, τα πύρινα μέτωπα μαίνονται σε κοντινή απόσταση από σπίτια, θέτοντας σε συναγερμό τους κατοίκους. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρότατες επίγειες και εναέριες δυνάμεις για να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί στον οικιστικό ιστό.

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