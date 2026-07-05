Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (5/7) στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, στην Οινόη Αττικής.

Συγκεκριμένα, στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 122 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην περιοχή επιχειρεί και drone της ομάδας Ίκαρος.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση "Σφάκα", πλησίον του οικισμού της Οινόης στον δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας, #Αττική.

Κινητοποιήθηκαν 122 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, 33 οχήματα, 1 ομάδα #ΙΚΑΡΟΣ (drone) Αττικής, 8 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 5, 2026

Σύμφωνα με το ΣΚΑΙ, τα πύρινα μέτωπα μαίνονται σε κοντινή απόσταση από σπίτια, θέτοντας σε συναγερμό τους κατοίκους. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν ισχυρότατες επίγειες και εναέριες δυνάμεις για να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί στον οικιστικό ιστό.