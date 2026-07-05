Μήνυμα από το 112 στάλθηκε στους κατοίκους στην Οινόη και στη γύρω περιοχή, στη Δυτική Αττική, καθώς μαίνεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (5/7).

Το μήνυμα καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητας λόγω της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε, την ώρα που έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεσή της.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 5, 2026

Φωτιά στην Οινόη: Ενισχίθηκαν οι πυροσβεστικές ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που ρίχτηκαν νωρίτερα στη μάχη με τις φλόγες ενισχύθηκαν και πλέον στην περιοχή επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 34 οχήματα.

Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό. Στην περιοχή επιχειρεί και drone της ομάδας Ίκαρος, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στη Θέση «Σφάκα», πλησίον της Οινόης, στον δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας, #Αττική και επιχειρούν

140 #πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, η ομάδα «#ΙΚΑΡΟΣ» (drone) Αττικής, 34 οχήματα, 8 Α/Φ και 4 Ε/Π εκ των οποίων το… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 5, 2026

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας

Παράλληλα, λόγω φωτιάς που είναι σε εξέλιξη, η Αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Οινόης-Πόρτο Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα

Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

Στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας (Cyclon), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.

Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ΕΡΤnews, οι φλόγες ξεκίνησαν από το πρανές της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών–Θηβών και επεκτάθηκαν γρήγορα σε αγροτοδασική και στη συνέχεια σε πυκνή δασική έκταση, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Παράλληλα, στις 16:22 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.