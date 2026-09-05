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Φωτιά τώρα στην Ορεστιάδα: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9), μετά το ξέσπασμα φωτιάς σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάλτος Ορεστιάδας.

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Φωτιά - ελικόπτερο
Ελικόπτερο σε κατάσβεση | Eurokinissi/ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε, το μεσημέρι του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάλτος Ορεστιάδας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 2μμ και κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Ο Δήμος Ορεστιάδας καθώς και το ΓΕΕΘΑ κινητοποιήθηκαν προκειμένου να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου και υδροφόρες.

 

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