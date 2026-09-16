Μενού

Φωτιά τώρα στην Παιανία: Σηκώθηκε ελικόπτερο

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία Αττικής.

Reader symbol
Newsroom
Ελικόπτερο - φωτιά
Ρίψη από ελικόπτερο | Eurokinissi/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, καθώς φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ