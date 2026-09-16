Φωτιά τώρα στην Παιανία: Σηκώθηκε ελικόπτερο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το πρωί της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, καθώς φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Παιανία Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 60 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2026