Φωτιά τώρα στην Πάρο: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λεύκες στο νησί της Πάρου.
Κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες, 3 οχήματα, 4 Α/Φ ΚΑΙ 2 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
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