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Φωτιά τώρα στην Πάρο: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά καίει στην περιοχή Λεύκες στο νησί της Πάρου προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

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Φωτιά ελικόπτερο
Κατάσβεση φωτιάς με ελικόπτερο | Eurokinissi/ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
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Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λεύκες στο νησί της Πάρου.

Κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες, 3 οχήματα, 4 Α/Φ ΚΑΙ 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

 

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