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Φωτιά τώρα στην Πάτρα, καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή

Επί τόπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή Πλατάνι στην Πάτρα.

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φωτια στην πατρα
Tempo24
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Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (7/12/2026) στην περιοχή Πλατάνι στην Πάτρα.

Επί τόπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία καίει κοντά σε κατοικημένη χωρίς προς το παρόν, πάντως, να απειλούνται σπίτια. 

φωτια στην πατρα
Tempo24

 

Για την κατάσβεση έχουν σπεύσει 10 οχήματα με 25 πυροσβέστες.

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