Φωτιά τώρα στην Πάτρα, καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (7/12/2026) στην περιοχή Πλατάνι στην Πάτρα.

Επί τόπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία καίει κοντά σε κατοικημένη χωρίς προς το παρόν, πάντως, να απειλούνται σπίτια.

Tempo24

Για την κατάσβεση έχουν σπεύσει 10 οχήματα με 25 πυροσβέστες.