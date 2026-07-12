Φωτιά τώρα στην Πάτρα, καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (7/12/2026) στην περιοχή Πλατάνι στην Πάτρα.
Επί τόπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία καίει κοντά σε κατοικημένη χωρίς προς το παρόν, πάντως, να απειλούνται σπίτια.
Για την κατάσβεση έχουν σπεύσει 10 οχήματα με 25 πυροσβέστες.
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