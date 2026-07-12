Φωτιά τώρα στον Ωρωπό - Μήνυμα του 112, επί τόπου δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (07/12/2026) στην περιοχή του Ωρωπού. Νωρίτερα εστάλη μήνυμα στους κατοίκους από το 112 να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 σε οικοπεδικό χώρο και επεκτάθηκε σε ελαιόδενδρα, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν και οικίες.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεσή της άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Επιπλέον στις 16:37 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Σημειώνεται ότι όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών της ενώ καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.