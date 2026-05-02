Φωτιά τώρα στην Πάτρα: Καίει κοντά στις παλιές εγκαταστάσεις της Pirelli

Φωτιά τώρα καίει στην περιοχή Λεύκα στην Πάτρα και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της παλιάς βιομηχανικής μονάδας της Pirelli.
Σύμφωνα με το thebest.gr, στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης στην εστία της φωτιάς, με αποτέλεσμα να παραμένει αδιευκρίνιστο, μέχρι στιγμής, αν το πύρινο μέτωπο αναπτύσσεται εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων του πρώην εργοστασίου.
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς.