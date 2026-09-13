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Φωτιά τώρα στην Πελασγία Φθιώτιδας: Επιχειρούν αεροπλάνα και ελικόπτερο

Φωτιά εκδηλώθηκε στην Πελασγία Φθιώτιδας. Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

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Φωτια στην Ελάτεια Φθιώτιδας | facebook/Πυρκαγιά Ενημέρωση
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Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.


 

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