Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία Φθιώτιδας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
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