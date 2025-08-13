Φωτιά τώρα στην Πέλλα: «Σηκώθηκε» ελικόπτερο στη Σκύδρα

Φωτιά τώρα σε χορτολιβαδική έκταση στο Μαυροβούνι της Σκύδρας, στην περιοχή Νέα Ζωή, στην Πέλλα, έχει σημάνει συναγερμό στην Πυροσβεστική, καθώς στο σημείο πνέουν θυελλώδεις άνεμοι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τη φωτιά στην Πέλλα δεν κινδυνεύουν, έως τώρα, κατοικημένες περιοχές, κινητοποιήθηκαν 12 οχήματα με 28 πυροσβέστες, ενώ δόθηκε εντολή να «σηκωθεί» ένα ελικόπτερο για να συνδράμει στην αεροπυρόσβεση.