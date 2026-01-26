Γιώργος Λιάγκας: Του έκλεισε το τηλέφωνο ο Μιχάλης Γιαννάκος - «Μου έκανε τη μούρη κρέας. Άντε από ‘δω!»

Ένταση το πρωί της Δευτέρας 26/1 ανάμεσα στον παρουσιαστή του «Πρωινού» Γιώργο Λιάγκα και τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο με φόντο την πατροκτονία στη Γλυφάδα και τον νόμο Παρασκευόπουλου.

«Ο νόμος Παρασκευόπουλου όχι απλώς μπάζει νερά, μπάζει το μισό Ιόνιο και Αιγαίο. Ο άνθρωπος αυτός πήγε στο Δρομοκαΐτειο και κάποιοι γιατροί τον κράτησαν μέσα 11 μέρες και του είπαν πάρε αυτά τα χαπάκια και άντε στο καλό [...] Οι ψυχίατροι δεν βρήκαν έναν μηχανισμό να τον επανεξετάσουν να μπει ξανά μέσα αν χρειάζεται; Γιατί εκ του αποτελέσματος ο άνθρωπος αυτός ήταν ψυχικά ασθενής για να πάει τελικά να σκοτώσει τον πατέρα του», ξεκίνησε να λέει αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Καταδικάστηκε και αποφυλακίστηκε στα 4 χρόνια. Στο Δρομοκαΐτειο ήρθε ως ελεύθερος πολίτης», αντέτεινε ο Μιχάλης Γιαννάκος αρχικά και συνέχισε: «Όταν ένας ψυχικά ασθενής κάνει έγκλημα, σε πολλές περιπτώσεις τα δικαστήρια του αποδίδουν το ακαταλόγιστο και έρχεται στο Δρομοκραΐτειο και μένει εδώ όλα τα χρόνια. Αυτό εδώ δεν συνέβη. Ήρθε με εισαγγελική εντολή, σταθεροποιήθηκε και έφυγε». Επιπλέον ανέφερε ότι η πατροκτονία σημειώθηκε μετά από 7 χρόνια και νοσηλείες διάφορες μονάδες ψυχικής υγείας. «Τι έπρεπε να τον κρατήσουμε 7 χρόνια μέσα;» κατέληξε.

Ο Γιώργος Λιάγκας άρχισε να ανεβάζει τους τόνους υποστηρίζοντας: «Βγαίνουμε και λέμε στο πανελλήνιο ότι δυνητικά έξω κυκλοφορούν πάρα πολλοί δολοφόνοι. Να βγούμε έξω να μας μαχαιρώσει κανένας».

«Δεν αποδεικνύεται αυτό κύριε Λιάγκα. Οι ψυχικά ασθενείς στατιστικά κάνουν λιγότερους φόνους από τους γνωστικούς», απάντησε ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Ωστόσο ο Γιώργος Λιάγκας επέμεινε ανεβάζοντας κι άλλο τους τόνους ότι οι ψυχίατροι θα έπρεπε να είχαν διαπιστώσει ότι δεν είναι κατάλληλος για να λάβει εξιτήριο, παρόλο που ο νόμος τον είχε αφήσει ελεύθερο.

Αποτέλεσμα ήταν ο Μιχάλης Γιαννακός να του κλείσει το τηλέφωνο. «Καλά έκανε και το έκλεισε, τι να πει; Έχουμε φόνο σκληρό, κατακρεούργησε τον πατέρα του. Ο πατέρας του έβαλε τους καλύτερους δικηγόρους για να είναι αυτός έξω με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Η κακή δικαιοσύνη, πήγε στο ψυχιατρείο και τον άφησαν μετά από 11 μέρες» συνέχισε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Μου έκλεισε το τηλέφωνο; Μπράβο! Μου έκανε τη μούρη κρέας. Άντε από ‘δω! Δεν γίνεται να τσαλαπατάμε κάθε έννοια λογικής. Βγήκε εδώ ο κύριος Γιαννακός να μας πει ότι δεν φταίνε οι ψυχίατροι. Θα μας πει ποιος φταίει που σκότωσε δύο ανθρώπους αυτός ο άνθρωπος; Κατακρεούργησε τον πατέρα του και τη μάνα του και προαναγγέλλει ότι θέλει να σκοτώσει και τα αδέλφια του.

Ποιος φταίει; Μήπως φταίω εγώ και γι’ αυτό; Που έκανα κριτική στον κύριο Γιαννακό και μου έκλεισε το τηλέφωνο στα μούτρα; Συγγνώμη για τις αγριοφωνάρες πρωί πρωί, αλλά μου έκλεισε και το τηλέφωνο ο Μιχάλης Γιαννάκος και δύο άνθρωποι είναι στο χώμα. Και τα κάνουν όλοι τέλεια», ανέφερε σε έντονο ύφος ο Γιώργος Λιάγκας.