Φωτιά τώρα έχει ξεσπάσει σε έκταση την περιφερειακή του Αιγάλεω, στη βιομηχανική περιοχή, με την πυροσβεστική να σπεύδει στο μέτωπο.
Σύμφωνα με ενημέρωση, έχουν καταφτάσει για την κατάσβεση 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα και ένα ελικόπτερο.
Στάλθηκε μάλιστα προ ολίγου και μήνυμα 112 στους κατοίκους, καλώντας τους να βρίσκονται σε επιφυλακή.
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