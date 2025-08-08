Μενού

Φωτιά τώρα στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας: Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Φωτιά τώρα έχει ξεκινήσει και μάινεταιστην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας.

Reader symbol
Newsroom
Ελικόπτερο Πυροσβεστικής σε φωτιά
Ελικόπτερο Πυροσβεστικής σβήνει φωτιά | Intime
  • Α-
  • Α+

Φωτιά τώρα που ξέσπασε και μαίνεται ανεξέλεγκτη στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας έχει θέσει επί ποδός την πυροσβεστική, που σπεύδει με μεγάλες δυνάμεις.

Συγκεκριμένα στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, και 3 αεροσκάφη, ενώ γίνεται συνδρομή και από υδροφόρες του Δήμου.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ