Φωτιά τώρα στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας: Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Φωτιά τώρα που ξέσπασε και μαίνεται ανεξέλεγκτη στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας έχει θέσει επί ποδός την πυροσβεστική, που σπεύδει με μεγάλες δυνάμεις.
Συγκεκριμένα στο πύρινο μέτωπο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, και 3 αεροσκάφη, ενώ γίνεται συνδρομή και από υδροφόρες του Δήμου.
