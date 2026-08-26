Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νεοχώρι, στην Πρέβεζα, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
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