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Φωτιά τώρα στην Πρέβεζα: Επιχειρούν αεροσκάφη και ελικόπτερο

Νέο πύρινο μέτωπο στη χώρα, καθώς μία ακόμα φωτιά ξέσπασε, αυτή τη φορά στην Πρέβεζα, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.

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Αεροσκάφος επιχειρεί σε φωτιά | Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νεοχώρι, στην Πρέβεζα, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

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