Φωτιά εκδηλώθηκε στην Πρέβεζα ενώ ήχησε και το 112.

Συγκεκριμένα, η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρυσούλα.

Κινητοποιήθκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Το 112 καλεί όσους είναι στη Βρυσούλα να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας #Πρέβεζας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 9, 2025

Στη συνέχεια εστάλη μήνυμα του 112 για εκκένωση προς Κρανέα.