Φωτιά εκδηλώθηκε στην Πρέβεζα ενώ ήχησε και το 112.
Συγκεκριμένα, η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρυσούλα.
Κινητοποιήθκαν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Το 112 καλεί όσους είναι στη Βρυσούλα να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Στη συνέχεια εστάλη μήνυμα του 112 για εκκένωση προς Κρανέα.
