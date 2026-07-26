Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (26/7/2026) στην περιοχή Πυλαία Θεσσαλονίκης, ενώ μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 27 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Θεσσαλονίκης.

Κοντά στην περιοχής της πυρκαγιάς, υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Στις 16:58 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς και στις 17:12 ακολούθησε δεύτερο μήνυμα που καλούσε όσους βρίσκονταν στην περιοχή Μουσικό Σχολείο Πυλαίας να απομακρυνθούν προς Πυλαία.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.