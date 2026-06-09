Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η Πυροσβεστική κλήθηκε λίγο μετά τις 15:30 για φωτιά πίσω από τα κοιμητήρια της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, παραπλεύρως της οδού Κωνσταντινοπόλεως που συνδέει τα Πεύκα με το Φίλυρο.

Στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 11 οχήματα με 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Επίσης υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 9, 2026

Φωτιά στην Θεσσαλονίκη: Μήνυμα του 112

Λίγο αργότερα, εστάλη και μήνυμα του 112 που καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Φίλυρο της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 9, 2026