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Φωτιά τώρα στην Θεσσαλονίκη: Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής στην περιοχή Πεύκα

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν και εναέρια μέσα για την κατάσβεσή της.

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Φωτιά Θεσσαλονίκη
Φωτιά στην περιοχή Πεύκα στην Θεσσαλονίκη | Eurokinissi
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Φωτιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκης προκαλώντας την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η Πυροσβεστική κλήθηκε λίγο μετά τις 15:30 για φωτιά πίσω από τα κοιμητήρια της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, παραπλεύρως της οδού Κωνσταντινοπόλεως που συνδέει τα Πεύκα με το Φίλυρο.

Στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 11 οχήματα με 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Επίσης υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτιά στην Θεσσαλονίκη: Μήνυμα του 112

Λίγο αργότερα, εστάλη και μήνυμα του 112 που καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

 

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