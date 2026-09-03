Φωτιά τώρα που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση αντιμετωπίζει η Πυροσβεστική της Ξάνθης, κοντά στο πεδίο βολής του στρατού.
Η φωτιά δεν απειλεί σπίτια, ενώ έγινε άμεσα αντιληπτή με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές δυνάμεις της ΠΥ, με τους πυροσβέστες να αναλαμβάνουν το έργο της κατάσβεσης. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα και εναέρια μέσα.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο Πετροχώρι και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου του στρατού.
Ο καπνός από τη φωτιά έγινε άμεσα ορατός, από μακριά, προκαλώντας ωστόσο έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, σύμφωνα με το xanthinea.
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