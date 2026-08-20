Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέα Πέτρα, στις Σέρρες, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
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