Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέα Πέτρα, στις Σέρρες, σημαίνοντας νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νέα Πέτρα Σερρών. Επιχειρούν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 8 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 20, 2026