Φωτιά τώρα στις Σέρρες: Μήνυμα 112 για εκκένωση της Οινούσσας

Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Οινούσσας Σερρών, με τις Αρχές να έχουν θέσει σε συναγερμό τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:30 σε αγροτοδασική έκταση και κινείται κοντά στον οικισμό, προκαλώντας ανησυχία καθώς απειλούνται κατοικίες και επιχειρήσεις της περιοχής.

Μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της Οινούσσας να απομακρυνθούν προληπτικά και να μετακινηθούν προς το Νέο Σούλι Σερρών, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, έχουν κινητοποιηθεί 39 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, 15 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη.

Η πυρκαγιά συνεχίζει να εξελίσσεται σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής καλούνται να παραμένουν σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν μόνο τις επίσημες οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.



⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in your area.



‼️ If you are in the #Inoussa of #Serres move away to #Neo_Souli



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 10, 2026