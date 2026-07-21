Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στο Βαρθολομιό Ηλείας, ενώ εστάλη στους κατοίκους και μήνυμα του 112.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 30 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Πηνειού.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Βαρθολομιό Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Πηνειού. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 21, 2026

⚠️Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Fire in the area #Vartholomio of the regional Unit of #Ilia



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 21, 2026