Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στο Βαρθολομιό Ηλείας, ενώ εστάλη στους κατοίκους και μήνυμα του 112.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 30 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Πηνειού.
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