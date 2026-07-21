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Φωτιά τώρα στο Βαρθολομιό Ηλείας - Μήνυμα από το 112

Συναγερμός στην πυροσβεστική λόγω της φωτιάς που ξέσπασε στο Βαρθολομιό Ηλείας - Συνδράμουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής

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Ελικόπτερο σε επιχείρηση κατάσβεσης
Ελικόπτερο σε επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς | Intime
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στο Βαρθολομιό Ηλείας, ενώ εστάλη στους κατοίκους και μήνυμα του 112. 

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 30 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες του δήμου Πηνειού.

 

 

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