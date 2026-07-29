Φωτιά τώρα στο Γύθειο: Βίντεο από το πύρινο μέτωπο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 15:00 το απόγευμα στην περιοχή του Αγεράνου, στο Γύθειο Λακωνίας. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υπήρξε άμεση, με τις δυνάμεις στο σημείο να έχουν ήδη ενισχυθεί σημαντικά για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο.



Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 14 οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα, αποφασιστική είναι η υποστήριξη από αέρος, με ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη να πραγματοποιούν ρίψεις νερού. Πολύτιμη συνδρομή στο έργο της Πυροσβεστικής προσφέρουν και οι υδροφόρες του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, στις 15:20 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς να παραμείνουν ενημερωμένοι και σε εγρήγορση.



Οι συνθήκες κρίνονται δύσκολες, καθώς το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, η ένταση των οποίων φτάνει τα 5 μποφόρ. Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας βρίσκεται σήμερα στην Κατηγορία 3, αντιμετωπίζοντας υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.