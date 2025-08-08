Φωτιά τώρα στο Χελιδόνι Ηλείας: Ήχησε το 112

Ξέσπασε φωτιά τώρα, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χελιδόνι Ηλείας.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 80 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, και 25 οχήματα.
Επιπλέον, σηκώθηκαν 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Μάλιστα, ήχησε το 112, με εντολή για εκκενώσεις οικισμών. Οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών κλήθηκαν να μετακινηθούν προς Πύργο: Γραμματικό, Λατζόι, Άγιος Γεώργιος Λατζοΐου, Πουρνάρι, Ηράκλεια
