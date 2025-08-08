Μενού

Φωτιά τώρα στο Χελιδόνι Ηλείας: Ήχησε το 112

Ξέσπασε φωτιά τώρα, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χελιδόνι Ηλείας. 

Reader symbol
Newsroom
Πυροσβεστικό αεροσκάφος σε φωτιά
Πυροσβεστικό αεροσκάφος σε φωτιά | Intime
  • Α-
  • Α+

Ξέσπασε φωτιά τώρα, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χελιδόνι Ηλείας. 

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 80 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, και 25 οχήματα.

Επιπλέον, σηκώθηκαν 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. 

Μάλιστα, ήχησε το 112, με εντολή για εκκενώσεις οικισμών. Οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών κλήθηκαν να μετακινηθούν προς Πύργο: Γραμματικό, Λατζόι, Άγιος Γεώργιος Λατζοΐου, Πουρνάρι, Ηράκλεια

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ