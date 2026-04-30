Μενού

Φωτιά τώρα στο Ίλιον: Καίγεται επιχείρηση - Ακούγονται εκρήξεις

Φωτιά εκδηλώθηκε σε επιχείρηση στο Ίλιον και απειλεί πολυκατοικία ενώ ακούγονται και εκρήξεις.

Reader symbol
Newsroom
Πυροσβεστική
Πυροσβεστική | EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Συναγερμός στο Ίλιον καθώς ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα εμπορίου στην οδό Ανδρομάχης και Πηνελόπης.

Στο συμβάν έχουν σπεύσει και επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Το κατάστημα καίγεται ολοσχερώς. Η φωτιά κρίνεται επικίνδυνη καθώς ακούγονται εκρήξεις ενώ πάνω από το κατάστημα υπάρχει πολυκατοικία

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για διώροφο κτίριο με τη φωτιά να καίει το κατάστημα στο ισόγειο. Αναφορές και για απεγκλωβισμούς ατόμων.

 

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ