Συναγερμός στο Ίλιον καθώς ξέσπασε φωτιά σε κατάστημα εμπορίου στην οδό Ανδρομάχης και Πηνελόπης.

Στο συμβάν έχουν σπεύσει και επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Το κατάστημα καίγεται ολοσχερώς. Η φωτιά κρίνεται επικίνδυνη καθώς ακούγονται εκρήξεις ενώ πάνω από το κατάστημα υπάρχει πολυκατοικία.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για διώροφο κτίριο με τη φωτιά να καίει το κατάστημα στο ισόγειο. Αναφορές και για απεγκλωβισμούς ατόμων.