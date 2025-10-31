Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε κατάστημα επί της Λεωφόρου Νίκης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της παραλιακής λεωφόρου.

Στο σημείο έσπευσαν δέκα οχήματα με 28 πυροσβέστες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο του καταστήματος, προκαλώντας υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύσει κανείς από τις φλόγες ενώ η κυκλοφορία στη λεωφόρο έχει διακοπεί.



