Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε κατάστημα επί της Λεωφόρου Νίκης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το thestival.gr, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της παραλιακής λεωφόρου.
Στο σημείο έσπευσαν δέκα οχήματα με 28 πυροσβέστες.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο του καταστήματος, προκαλώντας υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύσει κανείς από τις φλόγες ενώ η κυκλοφορία στη λεωφόρο έχει διακοπεί.
