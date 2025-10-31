Μενού

Φωτιά τώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης: Φλέγεται κατάστημα στη Νίκης

Κατάστημα στη λεωφόρο Νίκης στη Θεσσαλονίκη τυλίχθηκε στις φλόγες.

Φωτιά Θεσσαλονίκη
Φωτιά σε μαγαζί στη Θεσσαλονίκη | thestival.gr
Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά σε κατάστημα επί της Λεωφόρου Νίκης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της παραλιακής λεωφόρου.

Στο σημείο έσπευσαν δέκα οχήματα με 28 πυροσβέστες.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο του καταστήματος, προκαλώντας υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύσει κανείς από τις φλόγες ενώ η κυκλοφορία στη λεωφόρο έχει διακοπεί.


 

