Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (17/08) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργιθέα Κορωπίου, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται για την κατάσβεσή της.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 12:00, ενώ στους κατοίκους της περιοχής εστάλη μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργιθέα στο δήμο Σπατών – Αρτέμιδας. Κινητοποιήθηκαν 60 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 17 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2026

Στο σημείο έσπευσαν 60 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και εθελοντές. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες του Δήμου Κρωπίας. Πλέον η φωτιά είναι χωρίς ενεργό μέτωπο.

Σημειώνεται ότι για σήμερα η περιοχή βρίσκεται στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.