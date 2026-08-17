Από μούσα του Νταλί και ταινία του Παζολίνι: Ποια είναι η 90χρονη που έγινε viral στο Ρέθυμνο

Όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα εμφανίστηκε σε ένα κρητικό πανηγύρι, μεταφερόμενη με αγάπη πάνω σε κρεβάτι από τα «κοπέλια» του χωριού, το διαδίκτυο υπέκυψε αμέσως στην ακατάβλητη διψά της για ζωή. Η εικόνα της κάτω από τον έναστρο ουρανό στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου έγινε ακαριαία viral. Πίσω όμως από τη συγκινητική αυτή στιγμιαία αποτύπωση, κρύβεται μια μυθιστορηματική διαδρομή που ξεπερνά κάθε φαντασία.

Η 90χρονη γυναίκα δεν είναι μια τυχαία ηλικιωμένη, αλλά η Καρίνα Ρεκ η θρυλική «Καρίνα των Ανωγειανών». Με γερμανική καταγωγή, διέσχισε τον 20ό αιώνα ζώντας πολλές παράλληλες ζωές: υπήρξε μούσα και μοντέλο του Σαλβαδόρ Νταλί, πρωταγωνίστησε στον φακό του Πιερ Πάολο Παζολίνι και μάγευε τα ευρωπαϊκά κοινά ως αέρινη χορεύτρια φλαμένγκο.



Η ζωή της άλλαξε ανεπιστρεπτί ένα τυχαίο βράδυ στο Βερολίνο, όταν άκουσε τους αρχέγονους ήχους της λύρας και τη δωρική φωνή του Ψαραντώνη. Μαγεμένη, ακολούθησε το κάλεσμα της κρητικής μουσικής, διέσχισε την Ευρώπη και ρίζωσε στα Ανώγεια. Μαθαίνοντας για τις φρικαλεότητες της γερμανικής κατοχής, ένιωσε την ανάγκη να προσφέρει μια έμπρακτη, μεγαλειώδη συγγνώμη.

Ως γλύπτρια τοπίου, αφιέρωσε δύο χρόνια σκληρής δουλειάς στο άγριο οροπέδιο της Νίδας. Μαζί με ντόπιους εργάτες, φιλοτέχνησε με 5.000 πέτρες τον «Αντάρτη της Ειρήνης» ενώ αποτύπωσε την αγάπη της για το νησί καταγράφοντας τον αντιστασιακό αγώνα σε βιβλίο. Σήμερα, στα 90 της, η Καρίνα κατοικεί στις Μαργαρίτες, παραμένοντας μια αιώνια έφηβη που αποδεικνύει πως η φλόγα της ψυχής δεν σβήνει ποτέ.

Η Καρίνα Ρεκ είναι η επιτομή της ελεύθερης, αβανγκάρντ ψυχής που αρνήθηκε να χωρέσει σε συμβατικά καλούπια. Μια γυναίκα με σπάνια καλλιτεχνική φινέτσα και βαθιά ενσυναίσθηση, κατάφερε να μεταπηδήσει από τα κοσμοπολίτικα ατελιέ του Σαλβαδόρ Νταλί και τα κινηματογραφικά πλατό του Παζολίνι στην άγρια, αυθεντική ομορφιά της κρητικής υπαίθρου.