Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίματα στο Κορωπί Αττικής.
Σημειώνεται ότι κοντά στην περιοχή που εξελίσσεται η πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.
Η περιοχή της πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)
Κινητοποιήθηκαν 78 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 30 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Επιπλέον, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής: «Πυρκαγιά στην περιοχή Πάτημα Κορωπίου της Περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».
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