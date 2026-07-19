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Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίματα στο Κορωπί Αττικής.

Σημειώνεται ότι κοντά στην περιοχή που εξελίσσεται η πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Η περιοχή της πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Κινητοποιήθηκαν 78 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 30 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 78 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 30 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2026

Επιπλέον, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής: «Πυρκαγιά στην περιοχή Πάτημα Κορωπίου της Περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».