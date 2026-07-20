Η Σακίρα εντυπωσίασε στο Half Time Show του Τελικού του Μουντιάλ 2026, με το Dai Dai, το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 και τα social media πήραν «φωτιά» με τους χρήστες όχι μόνο να την αποθεώνουν για την εντυπωσιακή της εμφάνιση, αλλά και να κράζουν τον πρώην της, Ζεράρ Πικέ.

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Όλα ξεκίνησαν από ένα post που ανέφερε πως η Σακίρα πλέον έχει εμφανιστεί σε 4 Μουντιάλ, ενώ ο Πικέ σε 3 και δε χρειάστηκε πολλή ώρα για να ξεπεταχτούν «βιτριολικά» σχόλια, όπως και πολλά άλλα posts στο ίδιο κλίμα, συγκρίνοντας εξωτερική εμφάνιση, ηλικία, συντρόφους

«Η Σακίρα έχει πλέον εμφανιστεί σε 4 Μουντιάλ, ο Ζεράρ Πικέ έχει παίξει μόνο σε 3. Αυτή κέρδισε από τον χωρισμό», ανέφερε το tweet στο X, ενώ ένας άλλος χρήστης έγραψε «άρα, μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι ο Πικέ είναι ένας ηλίθιος, ναι;».

«Η Σακίρα υπενθυμίζει σε όλους πόσο τα σκ*τ*σε ο Πικέ», «Ο Ζεράρ Πικέ θα είναι για πάντα ένας ηλίθιος που απάτησε τη Σακίρα», «Κάθε φορά που βλέπω τη Σακίρα, δεν μπορώ να μη σκεφτώ πόσο ηλίθιος είναι ο Πικέ. Το μεγαλύτερο λάθος όλων των εποχών», «Ποιος; Εγώ ξέρω μόνο τη Σακίρα», «Η απόλυτη εκδίκηση», «Κανένας δεν θα ζοριστεί να παρακολουθήσει το half time show από τον ίδιο τον Πικέ» είναι ένα μικρό δείγμα των σχολίων που μπορεί να συναντήσει κανείς στο X, αλλά και γενικότερα στα social media.

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Άλλη μία «βιτριολική» λεζάντα εμφανίστηκε σε reel στο Instagram με την εμφάνιση της Σακίρα και αναφέρει «όταν ο πρώην σου είναι πολύ μεγάλος για να εμφανιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά εσύ δεν είσαι», με το «καρφί» να είναι ξεκάθαρο δεδομένου ότι η Σακίρα είναι δέκα χρόνια μεγαλύτερη από τον Πικέ.

Σε άλλο reel δε, η λεζάντα ανέφερε «όποιος και αν κερδίσει, ο Πικέ έχει χάσει», ενώ από τα «βέλη» των χρηστών δε γλύτωσε ούτε η τωρινή σύντροφος του Πικέ που την αποκάλεσαν «Σακίρα από τα Temu».

Shakira letting her ex-husband know she’s at the World Cup, & he is not.

💁🏾‍♀️😘💄#FIFAWorldCup pic.twitter.com/D7tnXpcKyk — JosinaAnderson (@JosinaAnderson) July 19, 2026

Shakira en 2026 / Piqué en 2026 pic.twitter.com/nZw7DF7AE4 — Bruno (@ThePopStage) June 15, 2026

Shakira has now performed at the FIFA WORLD Cup final match more times than ex pique ever did. pic.twitter.com/7gHbrtOoq5 — pop_insider 🤍🖤 (@PInsider_) July 19, 2026

Nobody having a tougher time watching this half time show than Gerard Piqué. — Adam (@AdamJoseph) July 19, 2026

Από τον «χορό» δεν έλειψαν ούτε τα «made in greece» σχόλια, όπως τα παρακάτω, τα οποία κινήθηκαν στο ίδιο πνεύμα:

Η σακιρα εχει περισσοτερες συμμετοχες σε τελικους μουντιαλ απο πικε? #wc26gr — N1cόLa0c B€ll€ciao (@Nik_the_green) July 19, 2026

#wc26gr Βλέποντας τη Σακιρα έτσι στα 49 της έχω μια ερώτηση. Ρε Πικέ πόσο βλάκας μπορείς να είσαι; — πλήττω (@plittaina) July 19, 2026

Ειναι γεγονός πως η σακιρα εχει παει σε περισσότερα μουντιάλ απο τον πικε.!

Και πολυ καλά εκανε θα ελεγα 😂#wc26gr — τζεύ 🧜‍♀️ (@tzef_98) July 19, 2026

Αγωνιστικά να αναφέρουμε ότι η Σακίρα έχει παρουσια σε περισσότερα Μουντιάλ από τον Πικέ #wc26gr — Panos FC (@panosfc) July 19, 2026