Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (28/05) στην περιοχή Κρυονέρι στην Αττική.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και εθελοντές, ενώ με εντολή Αρχηγού Π.Σ. μεταβαίνει κλιμάκιο της ΔΑΕΕ.

