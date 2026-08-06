Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά το πρωί της Πέμπτης (6/8), στην περιοχή Καρύδι στη Σητεία της Κρήτης.
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 14 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη.
Παράλληλα, εστάλη μήνυμα από το 112, προκειμένου οι κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα.
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